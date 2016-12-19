Астрахань, 19 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Астрахани маршрутное такси попало в дорожную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 19 ноября, авария произошла сегодня около 09:30 в Трусовском районе областного центра.

30.mchs.gov.ru ДТП с маршруткой в Астрахани

Водитель «ГАЗели», следовавшей по маршруту Астрахань — село Икряное, на улице Дзержинского врезался в газовую опору. Как уже установили сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД №1, он не соблюдал дистанцию. Водитель маршрутки уходил от столкновения с идущим впереди автомобилем, резко свернул влево и допустил столкновение с опорой.

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Жертв в результате ДТП удалось избежать, однако без пострадавших не обошлось. По данным ведомства, травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса. Все они были доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

По данным регионального УМВД, в аварии пострадали пять человек — три женщины, 61-летний астраханец и 17 летний подросток.

Повреждения получила и газовая опора, в которую врезалась «ГАЗель». От газа пришлось отключить автомойку, автосервис, кафе и офис «Сбербанка». На месте работают дорожные полицейские и сотрудники аварийной газовой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели это не первая авария с участием маршрутки в Трусовском районе Астрахани. 8 декабря на улице Керченской маршрутное такси № 59 столкнулось с минивэном Mercedes. В результате пострадали четыре пассажира маршрутки. Среди них — четырехлетний ребёнок.