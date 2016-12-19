Лозанна, Швейцария, 19 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года перенесён из России в Германию. Соревнования будут проходить в городе Кенигзее (Тюрингия, Германия). Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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Напомним, чемпионат мира по бобслею, запланированный на 13−26 февраля будущего года, должен был проходить в Сочи. 13 декабря IBSF решила не проводить его в России: бойкот чемпионату в Сочи объявили сборные Латвии, Южной Кореи и США.

«В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует, и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол», —сообщили в федерации.

Комментируя этой решение IBSF, президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков заявил, что, несмотря на перенос, Россия не будут бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону.