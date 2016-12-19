Махачкала, 19 декабря, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Павел Яковлев, которые летом 2016 г. перебрались в «Анжи» из московского «Спартака», в ближайшее время могут стать игроками казанского клуба «Рубин». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Зимой нападающий «Анжи» Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк перейдут в «Рубин», — говорится в сообщении. — Подробности сделки пока не известны».

Отмечается, что в текущем сезоне Паршивлюк провел за махачкалинскую команду девять матчей, Яковлев — три.

После семнадцати матчей чемпионата России махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Казанский «Рубин», набравший 23 балла, расположился на 9-й позиции.