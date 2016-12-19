Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум.



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В администрации Ростова-на-Дону — очередные кадровые изменения. Так, по собственному желанию ушёл с должности заместителя главы горадминистрации по вопросам экономики Сергей Раздорский. Его заявление «одобрил» подписью градоначальник Виталий Кушнарев. Об этом ИА REGNUM 19 декабря сообщили в администрации областного центра.

Стоит отметить, что это уже не первое кадровое изменение в городе-миллионнике. На прошлой неделе кабинет первого заместителя главы администрации «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию» покинул Сергей Кузнецов.

Одной из первых кадровых перестановок в Ростове-на-Дону после смены сити-менеджера стал уход заместителя главы городской администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам. Должность по собственному желанию покинул Павел Голота.

Затем были заменены руководители департамента транспорта, а также департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Ими стали Геннадий Клейменов и Сергей Лиманов соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава администрации Ростова-на-Дону сменился 7 ноября. Городской парламент поддержал кандидатуру Виталия Кушнарева, который до этого возглавлял министерство транспорта Ростовской области.

Напомним, первым сити-менеджером города-миллионника был Сергей Горбань. Как сложилась его дальнейшая карьера, неизвестно.

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