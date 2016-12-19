Мурманск, 19 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В ближайшие дни атомный ледокол «50 лет Победы» возьмёт под проводку сухогруз «Арктика-1» и модулевоз AUDAX. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе коммуникаций Росатомфлота, эти суда держат курс в порт Сабетта.

Kiselev d Ледокол «50 лет Победы»

«В состав каравана также войдет арктический челночный танкер ледового класса Arc7 «Штурман Овцын» (владелец ПАО «Совкомфлот»), следующий в направлении мыса Каменный, — пояснили в отделе. — После завершения проводки каравана атомный ледокол «50 лет Победы» подключится к ледокольному обеспечению судов в Карском море. Планируется, что атомный ледокол проработает в акватории Северного морского пути до февраля 2017 года».

По информации Росатомфлота, выполняющие задачи в северных морях атомоходы «Таймыр» и «Вайгач» вернутся в порт приписки Мурманск будущим летом. Отметим, они обеспечивают безопасную проводку судов в направлении порта Сабетта и отгрузочного терминала у мыса Каменный.

«Сейчас в акватории Северного морского пути идет процесс активного льдообразования, — отметили в Росатомфлоте. — Наиболее сложные условия для судоходства отмечены в районе Новосибирских островов. На этом морском участке наблюдается сильная торошенность и включение многолетних льдов».

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.