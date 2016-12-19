Воронеж, 19 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. «Росводоканал-Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж») в рамках реализации инвестиционной программы завершил первый этап реконструкции аэротенков Правобережных очистных сооружений города. Как сообщили в пресс-службе компании, в ходе реконструкции проведены работы по техническому перевооружению аэротенков №№3 и 4 с внедрением современных технологий нитри-денитрификации, позволяющих осуществлять глубокую очистку сточных вод. Стоимость проекта составила 136 млн рублей.

«Росводоканал-Воронеж» «Росводоканал-Воронеж» ввел в эксплуатацию реконструированные аэротенки в рамках реализации инвестиционной программы

«Реконструкция очистных сооружений является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы компании «Росводоканал» в Воронеже». Проект является значимым для города-миллионника Воронежа», — особо отметил главный инженер «РВК-Воронеж» Сергей Тишанинов.

В торжественной церемонии открытия обновленных очистных сооружений приняли участие представители управления ЖКХ администрации города Воронежа, территориального управления Росприроднадзора, депутаты городской Думы, руководство «РВК-Воронеж» и региональные СМИ. Для гостей была организована обзорная экскурсия, в ходе которой они имели возможность ознакомиться с результатами масштабных работ, которые выполнены в соответствии с условиями заключенного с администрацией Воронежа концессионного соглашения.

Председатель комиссии по ЖКХ городской Думы Александр Сысоев отметил масштабность и значимость реализованного проекта для города. По словам Сысоева, благодаря модернизации очистных сооружений Воронеж «приближается к тому, чтобы стать цивилизованным европейским городом в плане экологии».

Заместитель руководителя управления ЖКХ города Николай Петрищев подчеркнул, что концессионное соглашение администрации Воронежа и ООО «РВК-Воронеж» является одним из успешных примеров муниципального частного партнёрства, а претворение в жизнь данного инвестпроекта — еще одно тому подтверждение.

В ходе реконструкции были проведены общестроительные работы по восстановлению железобетонных конструкций 3-го и 4-го аэротенков, установлено высокоэффективное, энергосберегающее оборудование, в том числе, контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА), которое практически полностью исключает влияние «человеческого фактора» в производственном процессе.

Модернизация оборудования позволит проводить очистку сточных вод по схеме Гентского университета (Бельгия), предусматривающей глубокое удаление биогенных элементов: азота и фосфора. Это позволит улучшить экологическую обстановку в Воронеже и его окрестностях.

«Росводоканал-Воронеж» в следующем году продолжит реализацию инвестиционного проекта по реконструкции очистных сооружений города. До конца 2017 года компания планирует провести техническое перевооружение аэротенков — №1 и №2. Общая стоимость инвестпроекта с учетом первого этапа составит 273 млн рублей (включая НДС).