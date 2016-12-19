Южно-Сахалинск, 19 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Островной регион по-прежнему находится в тройке лидеров по объемам вылова в Дальневосточном федеральном округе. При этом, уходящий год не стал рекордным по количеству выловленных водных ресурсов для Сахалинской области. Тем не менее, 11 месяцев оказались вполне успешными.

Avercamp, Hendrick. Рыбаки в лунном свете

«Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является основой экономики островного региона после нефтегазовой отрасли. Его доля в объеме промышленного производства составляет более 3%. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне Сахалин занимает первое место по потенциалу береговых перерабатывающих производств (3 млн. тонн в год), третье место по объемам вылова ВБР (более 26%) и переработке, консервированию продукции после Камчатского и Приморского краев», — рассказал Дмитрий Багинский, ведущий советник управления водных биологических ресурсов и флота агентства по рыболовству Сахалинской области.

По его словам, основными объектами промысла традиционно являются: минтай, треска, сельдь, камбала, навага, терпуг, тихоокеанские лососи и крабы. Добычей водных биоресурсов занимаются стабильно более 925 хозяйствующих субъектов различных форм собственности, более 300 имеют собственную переработку.

По данным Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства (СКТУ), на 1 декабря 2016 года предприятиями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области добыто водных биоресурсов в объеме 717 тыс. тонн или 106,4% к аналогичному периоду 2015 года (673,6 тыс. тонн).

В структуре вылова освоение минтая составило57,3% (410,6 тыс. тонн). Добывают минтай и в настоящее время в Охотском море, к концу года, по предварительной оценке вылов может составить более 470 тыс. тонн. В настоящее время идет и промысел сельди, который продолжится в 2017 году. В Сахалинской области за 11 месяцев текущего года вылов сельди составил 46,2 тыс. тонн, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году — 37,2 тыс. тонн. До конца года планируется выловить порядка 48 тыс. тонн.

Как сообщил заведующий лабораторией минтая и сельди ТИНРО-Центра Анатолий Смирнов, специалисты констатируют стабилизацию запасов минтая в Охотском и Беринговом море. По словам ученого, благоприятные природные условия для воспроизводства минтая, которые были в первой половине 2010-х, а также усилия науки по рациональному управлению запасами обеспечат устойчивую рыбалку в ближайшие годы. Многочисленное пополнение, наблюдаемое сейчас, позволит сохранить запасы на среднемноголетнем уровне.

В Сахалинской области среди добываемых объектов промысла второе место в структуре занимают тихоокеанские лососи 15,7% или 112,6 тыс. тонн, в том числе горбуши 79,1 тыс. тонн и 31 тыс. тонн кеты. В 2016 году объемы добычи для промышленного и прибрежного рыболовства тихоокеанских лососей, были установлены 237 пользователям морских рыбопромысловых участков в промысловых районах Сахалинской области. В целом, на береговых предприятиях и судах сахалинских рыбопромышленных предприятий переработано более 72 тыс. тонн тихоокеанских лососей (72%).

Вылов беспозвоночных (крабов, креветок, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, а также иглокожих) не так велик по объему, но среди этой группы организмов находятся весьма ценные объекты рыболовства. Например, вылов морского ежа, традиционно ориентированный на экспорт, составил 5,9 тыс. тонн. По оценкам экспертов, до конца текущего года общая квота в 6685 тонн должна быть освоена.

Рыбаки продолжают успешно эксплуатировать и запасы углохвостой креветки в Татарском проливе, разведанные специалистами и Хабаровского филиала ТИНРО в 2014 г. Добыто уже около 3 тыс. тонн этого ресурса, и, как считают в ТИНРО-Центре, скорее всего, количество судов на этом промысле в будущем году увеличится.

Морских гребешков добыто 9,4 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. С учетом возобновления промысла приморского гребешка в Восточно-Сахалинской подзоне, продолжения промысла на Северных Курилах, общий вылов к концу года оценочно составит порядка 9,5 тыс. тонн.