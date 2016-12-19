Красноярск, 19 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Ученые института физики им. Л. В. Киренского Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических изменений в арктической зоне. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 декабря, в краевом правительстве, эта технология позволит дистанционно фиксировать ключевые показатели — влажность и температуру почвы.

Д. Банин Белая чайка, ЗФИ

Уточняется, что проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований.

По словам авторов проекта, систематический сбор сведений позволит выработать методику предотвращения возможных экологических бедствий в Арктике. В официальном отчете Всемирной метеорологической организации за 2015 год говорится, что рекордные температурные аномалии наблюдались на севере Сибири, включая полуостров Таймыр.

Руководитель лаборатории радиофизики дистанционного зондирования Института физики СО РАН Константин Музалевский отметил, что в результате нагревания арктические грунты способны высвобождать огромные объемы углекислого газа и метана. Это усиливает парниковый эффект и способствует дальнейшему повышению температуры почв.

«Так возникают экологические опасности для Северного макрорайона края: оседание и нарушение несущих способностей грунтов, ухудшение качества водных ресурсов в процессе эрозии почв, и в целом возрастают риски возникновения экстремальных природных явлений и связанных с ними опасных техногенных аварий», — сказал ученый.

По данным краевого правительства, ученые осуществляют мониторинг влажности и температуры поверхности почвы при помощи российского спутника «Метеор-М № 2». На нем установлен специальный сканер радиотеплового излучения. Уже проведены первичные испытания разрабатываемой технологии на тестовых участках в районе города Норильска и села Хатанга. Исследования продолжатся в 2017 году — ученые будут работать над совершенствованием методики, подчеркнули власти региона.

Напомним, ранее власти региона заявили, что развитие территорий, входящих в Арктическую зону, является одним из приоритетов государственной политики Красноярского края.

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