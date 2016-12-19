Вашингтон, 19 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Пока неизвестно, кто возглавит американский Национальный фонд искусств — предложение избранного президента США Дональда Трампа отверг голливудский актер Сильвестр Сталлоне, сообщает Variety.

Chicagotribune.com Сильвестр Сталонне

Сталлоне заявил, что польщен предложением возглавить фонд, однако пока он предпочитает работать с ветеранами, привлекая внимание общества к их нуждам.

Ранее издание The Daily Mail со ссылкой на источник сообщало, что звезда фильмов «Рокки» и «Рэмбо» получил предложение избранного главы государства возглавить Национальный фонд искусств.

Если бы Сталлоне принял предложение, он стал бы вторым актером в истории на этом посту — с 1993 по 1997 годы фонд возглавляла актриса Джейн Александер.