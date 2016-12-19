Ярославль, 19 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области объявило о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе. За последнюю неделю в области зарегистрировано более 9 тысяч заболевших, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Из общего числа больных более 5 тысяч случаев — 60% — приходится на детей. При этом на 11% увеличилось количество заболевших, нуждающихся в стационарной помощи.

Лабораторные исследования обнаруживают в материале больных преимущественно возбудителей гриппа А (H3N2).

На сегодняшний день эпидемия разгуливается в 10 городах и районах области — в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Ярославском, Даниловском, Ростовском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, Брейтовском, Пошехонском районах Эпидемический порог по совокупному населению региона превышен на 17%, по детям 7−14 лет на 37%.

При этом за прошедшую неделю приостановлена работа 25 классов в 9 школах и 7 групп в 7 дошкольных образовательных учреждениях области.