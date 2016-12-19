Москва, 19 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Факторы риска в сырьевом сегменте рынка преобладают. В США растет добыча нефти, и есть опасность того, что участники соглашения ОПЕК+ попытаются добиться максимально возможных объемов добычи, пока соглашение о ее сокращении не вступило в силу, говорит региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

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Покупки нефти проходят на фоне очередного негативного сигнала из США: после прироста на 21 единицу, число активных буровых в США увеличилось еще на 12, составив 510 единиц, напоминает Салас. «Напомним также, что недавно добыча углеводородов в Штатах увеличилась почти на 100 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне присутствует угроза наращивания запасов и производства энергоносителей, о чем на этой неделе могут сообщить Американский институт нефти и Минэнерго. В этом случае котировки уже вряд ли останутся равнодушными к статистике», — отмечает он.

Против более уверенного восстановления Brent говорят и сохраняющиеся опасения относительно соблюдения договоренностей, достигнутых в формате ОПЕК+, подчеркивает эксперт. «Пока эта тема фигурирует лишь на уровне спекуляций, поскольку соглашение вступит в силу только в январе, а первые показатели по добыче появятся в феврале. В среднесрочной перспективе опасность в том, что перед сокращением производства страны могут направить все усилия, чтобы напоследок добиться максимально возможных объемов добычи, что беспокоит участников рынка не меньше, чем исполнение условий соглашения», — указывает Салас.

На этом фоне в ближайшей перспективе игроки могут снова перейти к продажам актива, поскольку факторы риска в сырьевом сегменте по-прежнему преобладают, прогнозирурет аналитик. «При этом выхода из сформировавшегося диапазона 53,50−57 долларов за баррель, для которого потребуются свежие драйверы, пока не ожидается», — предполагает он.

10 декабря состоялась встреча представителей нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, в рамках которой были достигнуты договоренности о сокращении добычи нефти.