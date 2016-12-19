Москва, 19 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Прогноз вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича о том, что правительство ожидает роста цен на бензин в 2017 году не выше, чем «в пределах инфляции», является слишком консервативным по ряду причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Во-первых, ожидается, что цена на нефть будет расти и превысит запланированный в бюджете прогноз в $40 за баррель. Скорее всего, средняя цена в 2017 году может составить $50−55 за баррель, следовательно, и цена на бензин будет расти несколько более высокими темпами, чем сегодня прогнозирует правительство.

Во-вторых, вероятно, плановый ремонт Московского НПЗ также сократит предложение бензина и дополнительно стимулирует рост цен в Москве. Правительство не подтверждает такой прогноз, но у нас есть основания сомневаться в том, что правительство реалистично оценивает ситуацию на рынке бензина в Москве. Кроме того, сейчас многие НПЗ в России подлежат модернизации, а в период модернизации заводов выпуск нефтепродуктов будет сокращаться, что также будет подталкивать вверх цену, причем не только на бензин, но и на другие виды светлых нефтепродуктов, например, на дизельное топливо.

В-третьих, не секрет, что на брендированных АЗС, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям, бензин в среднем стоит дороже, чем на «небрендированных» заправках, потому что его качество выше. Соответственно, у «брендированных» АЗС появится повод добавить к цене еще 1−2%, просто из-за высокого спроса на качественный продукт. Как правило, на «брендированных» АЗС принято рассказывать клиентам, что рост цен они нивелируют за счет скидок постоянным покупателям, бонусных карт и т.д., хотя это не сильно влияет на реальные расходы автовладельцев на бензин», — пояснила Мильчакова.

«Единственное, в чем можно согласиться с прогнозом Дворковича, так это в том, что взрывного роста цен на бензин в следующем году вряд ли можно ожидать, потому что реальные доходы населения, и среднего класса в том числе, пока не восстановились до докризисного уровня», — высказала свое мнение эксперт.