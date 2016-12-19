Ярославль, 19 декабря, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В 2016 году более 22 тысяч жителей Ярославской области нашли работу при помощи органов службы занятости. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, это на тысячу человек больше, чем годом ранее.

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2880 человек приняли участие в общественных работах, в 1172 безработных смогли пройти профессиональное обучение.

Всего в течение года органы службы занятости Ярославской области предоставили почти 500 тысяч государственных услуг. Соискателям предлагалось более 45 тысяч вакансий, в том числе с гибким графиком работы и предоставлением жилья.

При этом в уходящем году областным департаментом занятости населения составлено 47 административных протоколов в отношении работодателей, не представивших необходимые сведения или предоставившие их не вовремя, не в полном объеме, в искаженном виде. К ответственности привлечены 11 юрлиц, получивших штрафы. Также решением судов работодателям вынесено 12 предупреждений и три устных замечания.