Волгоград, 19 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Волгограде автолюбители далеко не всегда обращают внимание на то, что паркуют свои машины на места, для них не предназначенные. Проведенный общественниками совместно с сотрудниками отдела ГИБДД рейд на территории одного из крупных гипермаркетов Дзержинского района Волгограда показал, что сознательность и понимание у владельцев личных авто на достаточно низком уровне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 19 ноября, на момент проверки практически все парковочные места для инвалидов (а таковых здесь достаточно) были заняты автомобилями без специальной наклейки, указывающей на право парковки на таких местах.

Onf.ru Парковка в Волгограде

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Для инвалидов полностью доступна лишь четверть волгоградских медучреждений

С нарушившими правила водителями дорожные полицейские провели разъяснительные беседы. Трое из них были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Реагировали на действия сотрудников ГИБДД по большей части агрессивно, не желая признавать свою вину. При этом только у одного из проверенных автовладельцев оказались при себе документы, подтверждающие статус инвалида и дающие законное право пользования специальным парковочным местом.

Как отметил член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян, проверка показала «тотальную аморальность поведения водителей».

«К большому сожалению, это типичная ситуация для нашего города. Наше общество не готово сегодня помнить о существовании инвалидов», — отметил Оганесян, добавив, что такие профилактические проверки будут проводиться и в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области на сегодня проживает более 200 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, 74 тыс. из них живут в Волгограде.