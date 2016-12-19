Киев, 19 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Экономическое состояние Украины в значительной степени зависит от функционирования «ПриватБанка». Украинские власти гарантируют клиентам кредитной организации сохранность их вложений. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в своём обращении к гражданам страны, сообщили в пресс-службе украинского главы.

Global Panorama Пётр Порошенко

«Государство берёт на себя ответственность и гарантирует клиентам «ПриватБанка» неприкосновенность и целостность их денег», — сказал Порошенко.

Украинский президент заявил, что новая администрация кредитной организации берёт в свои руки все рычаги управления банком. Нацбанку и Минфину Украины поставлены задачи — обеспечить плавный переход и обслуживание клиентов в нормальном режиме.

Напомним, 18 декабря украинский Нацбанк признал «ПриватБанк» неплатёжеспособным. Главный владелец организации Игорь Коломойский согласился с предложением Национального банка национализировать это предприятие.

В результате все акции «ПриватБанка» будут принадлежать Минфину Украины. Процесс приватизации решено начать 19 декабря.