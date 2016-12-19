В Ингушетии в 2016 году снизилась рождаемость
Магас, 19 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Число новых жителей Ингушетии, появившихся на свет за 11 месяцев текущего года, составило около семи тысяч человек. Число новорожденных мальчиков превышает число девочек. В первые шесть месяцев 2016 года в республике родилось 40 двоен и одна тройня, пишет портал «Ингушетия».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Ингушетии появились на свет 8815 детей, из них 168 близнецов. При этом количество рожденных мальчиков также превысило число новорожденных девочек.
Таким образом, по предварительным данным, за текущий год в регионе произошло снижение уровня рождаемости не менее чем на полторы тысячи человек.
По информации органов ЗАГС Ингушетии, в регионе в нынешнем году также появилось около двух тысяч новых семей. При этом в регионе отмечается и рост разводов. За первое полугодие 2016 года на каждые четыре брака приходился один развод.
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В Ингушетии рождаемость в пять раз превысила смертность
Напомним, рождаемость в Ингушетии по-прежнему остается одной из самых высоких в стране. Республика наряду с еще двумя субъектами Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкарией и Дагестаном — вошли в число 30 субъектов, в которых по решению правительства РФ до конца 2016 года будут построены перинатальные центры