Магас, 19 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Число новых жителей Ингушетии, появившихся на свет за 11 месяцев текущего года, составило около семи тысяч человек. Число новорожденных мальчиков превышает число девочек. В первые шесть месяцев 2016 года в республике родилось 40 двоен и одна тройня, пишет портал «Ингушетия».

Womenmag.ru Мать и ребенок

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Ингушетии появились на свет 8815 детей, из них 168 близнецов. При этом количество рожденных мальчиков также превысило число новорожденных девочек.

Таким образом, по предварительным данным, за текущий год в регионе произошло снижение уровня рождаемости не менее чем на полторы тысячи человек.

По информации органов ЗАГС Ингушетии, в регионе в нынешнем году также появилось около двух тысяч новых семей. При этом в регионе отмечается и рост разводов. За первое полугодие 2016 года на каждые четыре брака приходился один развод.

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В Ингушетии рождаемость в пять раз превысила смертность

Напомним, рождаемость в Ингушетии по-прежнему остается одной из самых высоких в стране. Республика наряду с еще двумя субъектами Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкарией и Дагестаном — вошли в число 30 субъектов, в которых по решению правительства РФ до конца 2016 года будут построены перинатальные центры