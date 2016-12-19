Москва, 19 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Неизвестнй совершил вооруженное нападение на пассажира в метро Москвы. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, в вагоне поезда на станции метро «Краснопресненская».

«Установлено, что в 07:02 мск в вагоне электропоезда на станции неизвестный неустановленным предметом нанес удар в живот мужчине 1978 года рождения, — говорится в сообщении. — Пострадавший с колото-резаным ранением передней брюшной стенки госпитализирован».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.