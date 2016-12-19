Владимир, 19 декабря, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год во Владимирской области включено 426 многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации. На ремонт планируется потратить почти 929 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Краткосрочный план на 2016 год сейчас выполнен на 88%. Из 623 домов полностью отремонтировано 460. На оставшихся объектах сейчас ведутся работы.

«В 71 муниципальном образовании региона краткосрочный план 2016 года реализован полностью, в 12 — ремонтная кампания текущего года завершается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 2015 год, собираемость взносов на капремонт во Владимирской области составляла 74%. При этом в некоторых муниципальных образованиях почти 97% жителей платят исправно, а в некоторых собираемость не дотягивает и до 4%.