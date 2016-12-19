Центробанк РФ не намерен завершать зачистку банковского сектора
Москва, 19 декабря, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Регулятор держит в тонусе банки и об окончании чистки банковской системы в РФ пока говорить рано, считает первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.
«Центробанк уже предупредил, что активная зачистка банковского сектора может продолжиться еще на протяжении всего 2017 года. Небольшие банки очень тяжело адаптируются к новым экономическим условиям — с одной стороны ужесточившиеся требования Центробанка к деятельности организаций, с другой — недоверие клиентов к небольшим банкам и сокращение объема свободных средств у населения. Поэтому банкам, занимающим места далее третьей сотни рейтинга, крайне сложно соответствовать новым требованиям ЦБ. Таким образом, массовые отзывы — по три-четыре лицензии за сутки, видимо, состоятся еще не раз», — заявила она 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отзыв банковских лицензий еще у четырех банков.
Она обратила внимание, что сегодня все четыре банка потеряли лицензии именно в связи с экономической деятельностью — завышенными рисками, проблемами с резервами и так далее. «Это один из трендов чистки банковского сектора — отзывов лицензий в связи с отмыванием доходов становится меньше. Таким образом, можно сделать выводы, что политика ЦБ по усилению контроля за движением финансовых средств, дает свои плоды», — отметила Касьянова.
Безусловно, отзывы банковских лицензий в связи с сомнительными операциями, еще будут, и их будет не мало, уверена эксперт. Однако, по ее мнению, постепенно акцент смещается именно на неэффективные организации: «Неслучайно ЦБ ранее планировал завершить активный этап чистки банковского сектора в первой половине 2017 года, этого времени должно было хватить для устранения с рынка большинства организаций, занимавшихся отмыванием средств. Однако многие небольшие банки не могут справиться с текущими экономическими условиями, что, видимо, является причиной продления срока активной зачистки банковского сектора регулятором».
Напомним, 19 декабря стало известно об отзыве Центробанком лицензий у четырех банков: московского банка «Миръ», краснодарского ИДЕЯ Банка, нижегородского Форус Банка, Вологдабанка.
«Миръ» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций. «Вологдабанк» проводил высоко рискованную кредитную политику. «Форус Банк» также не исполнял надлежащим образом федеральные законы и распоряжения Банка России. «ИДЕЯ Банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.