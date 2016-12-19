Москва, 19 декабря, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Регулятор держит в тонусе банки и об окончании чистки банковской системы в РФ пока говорить рано, считает первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Центробанк уже предупредил, что активная зачистка банковского сектора может продолжиться еще на протяжении всего 2017 года. Небольшие банки очень тяжело адаптируются к новым экономическим условиям — с одной стороны ужесточившиеся требования Центробанка к деятельности организаций, с другой — недоверие клиентов к небольшим банкам и сокращение объема свободных средств у населения. Поэтому банкам, занимающим места далее третьей сотни рейтинга, крайне сложно соответствовать новым требованиям ЦБ. Таким образом, массовые отзывы — по три-четыре лицензии за сутки, видимо, состоятся еще не раз», — заявила она 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отзыв банковских лицензий еще у четырех банков.

Она обратила внимание, что сегодня все четыре банка потеряли лицензии именно в связи с экономической деятельностью — завышенными рисками, проблемами с резервами и так далее. «Это один из трендов чистки банковского сектора — отзывов лицензий в связи с отмыванием доходов становится меньше. Таким образом, можно сделать выводы, что политика ЦБ по усилению контроля за движением финансовых средств, дает свои плоды», — отметила Касьянова.

Безусловно, отзывы банковских лицензий в связи с сомнительными операциями, еще будут, и их будет не мало, уверена эксперт. Однако, по ее мнению, постепенно акцент смещается именно на неэффективные организации: «Неслучайно ЦБ ранее планировал завершить активный этап чистки банковского сектора в первой половине 2017 года, этого времени должно было хватить для устранения с рынка большинства организаций, занимавшихся отмыванием средств. Однако многие небольшие банки не могут справиться с текущими экономическими условиями, что, видимо, является причиной продления срока активной зачистки банковского сектора регулятором».

Напомним, 19 декабря стало известно об отзыве Центробанком лицензий у четырех банков: московского банка «Миръ», краснодарского ИДЕЯ Банка, нижегородского Форус Банка, Вологдабанка.

«Миръ» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций. «Вологдабанк» проводил высоко рискованную кредитную политику. «Форус Банк» также не исполнял надлежащим образом федеральные законы и распоряжения Банка России. «ИДЕЯ Банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.