Таллин, 19 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Новое правительство Эстонии намеренно отказаться от практики прежнего праволиберального Кабинета министров, который предпочитал покупать долговые обязательства стран Евросоюза вместо кредитных инвестиций в собственную экономику. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на министра экономики, члена правящей Центристской партии Кадри Симсон. По ее словам, «это ненормально, что экономика нашей страны росла всего на 0,6% в год. Мы примем различные меры, позволяющие преодолеть застой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По словам министра экономики, «вся Европа, чтобы оживить свои экономики, применяла скупку долговых обязательств». Банк Эстонии с марта 2015 года стал скупать долговые обязательства, но так как у эстонского государства их нет, он покупал долговые обязательства других стран еврозоны и оживлял, тем самым, экономики зарубежных государств. «Мы решили избавиться от такой догмы», — заявила Симсон, добавив, что по решению нового правительства Эстония сможет брать кредиты на строительство важнейших объектов. Эти средства пойдут на три цели: дороги, жилищное строительство и реконструкцию особо важных объектов, таких, например, как Таллинский горхолл.

Согласно ограничениям, введенным Еврокомиссией, размеры внешних кредитов стран-членов Евросоюза не должны превышать 0,5% от ВВП страны, то есть не более 115 млн евро в год.