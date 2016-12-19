Ярославль, 19 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда избран заместителем председателя Федерального политического совета партии «ПАРНАС». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Василий Цепенда. На очередном съезде члены «Партии народной свободы» переизбрали руководящие органы партии. Председателем партии был снова избран экс-председатель Правительства России Михаил Касьянов, так же на съезде был избран федеральный политсовет партии, в который вошли 27 человек. Заместителей у председателя «ПАРНАСа» теперь будет 6, кроме депутата Ярославской областной думы Василия Цепенды ими были избраны пенсионер Александр Берестнев, руководитель рязанской партийной организации Юрий Богомолов, историк, религиовед и политолог Андрей Зубов, экс-руководитель аппарата Правительства России Константин Мерзликин и Вадим Лукашевич .

Фото со страницы в Facebook Василий Цепенда

В связи с несогласием с партийным курсом из партии вышли политолог Георгий Сатаров, член федерального политсовета и руководитель победной избирательной кампании партии на выборах в Ярославскую областную думу Илья Яшин, бывший исполнительный директор партии Ольга Шорина, заместитель председателя партии Владимир Кара-Мурза, экс-депутат Костромской городской думы Николай Сорокин и руководители ряда региональных отделений.

«Да, на съезде был определенный конфлик, ряд известных партийцев покинули ряды нашей партии. Один из конфликтов был по поводу включения националистов в федеральный список партии на выборах депутатов Госдумы. Съезд, вопреки мнению ряда партийцев ошибкой это не признал, ведь решение о включение этих людей в партсписок не было волюнтаристским решением Касьянова, а было принято большинством голосов делегатов предвыборного съезда. Я считаю, что националисты — та сила, с которой партия должна работать, конечно, не углубляясь в такие крайности как ксенофобия, антисемитизм. Мы за сотрудничество со всеми силами, которые стремяться к свободной России», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Василий Цепенда.

Накануне съезда о решении части активных партийцев выйти из «ПАРНАСа» написал Илья Яшин. На своей странице в Facebook он обвинил Михаила Касьянова в неконструктивной деятельности, провале партии на выборах и в узурпации партийной власти.

«Вся деятельность председателя и партийного аппарата в последние месяцы свелась к удержанию Касьяновым тотального контроля в партии. ПАРНАС превращают к фан-клуб Михаила Михайловича. Это, несомненно, потешит его эго, но полностью лишает партию политических и электоральных перспектив», — написал Илья Яшин.

Тем не менее новоизбранный заместитель председателя «ПАРНАСа» Василий Цепенда считает, что говорить о развале партии не разумно. По его мнению, «ПАРНАС» становится региональной партией.

«Все конфликты внутри партии не выходили за пределы Садового кольца. Это московские политические разборки. Партия становится партией региональной, из шести заместителей председателя партии — трое представители региональных отделений, в федеральном политсовете большинство — представители регионов, что, бесспорно, правильно. Что касается моей личной работы — мне уже поручили курировать несколько регионов, где предстоит процесс создания региональных отделений», — рассказал Василий Цепенда.

Стоит отметить, что после смерти Бориса Немцова «ПАРНАС» заметно потерял свои позиции в Ярославской области. Партия не участвовала в дополнительных выборах депутатов муниципалитета Ярославля в сентябре 2015 года, не выдвигала своего кандидата на пост главы Рыбинска. На выборы депутатов Государственной Думы России в 194 одномандатном округе Ярославской области «ПАРНАСом» был выдвинут беспартийный депутат муниципалитета Ярославля Ярослав Юдин, получивший крайне слабый результат. В 195 округе партия не выдвинула своего кандидата. По партийному списку «Партия Народной Свободы» получила в Ярославской области 1,25% голосов избирателей.

Тем не менее Ярославская область остается единственным регионом, где «ПАРНАС» представлен в областном законодательном собрании. На выборах депутатов Ярославской областной думы «Партию Народной Свободы», лидером списка которой был Борис Немцов получила 5,11% голосов избиратей, в следствии чего Немцов получил мандат депутата Ярославской областной думы. После убийства политика его депутатское кресло занял лидер региональной партийной организации Василий Цепенда.