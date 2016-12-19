Москва, 19 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в течение нескольких ближайших лет нецелесообразно. Это вопрос не сегодняшнего времени. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Сейчас выходить с предложением увеличить прогрессию по НДФЛ нецелесообразно, мне кажется, это дело не сегодняшнего времени. Я бы с этим решением не торопился», — сказал он.

По словам министра, дискуссии вокруг этого вопроса сейчас идут. «Здесь много дискуссий ведется на этот счет, очень много здесь не всегда экономического. Нам говорят: давайте сделаем прогрессивный налог, больше денег соберем, сделаем дополнительные льготы по НДФЛ для категорий, которые имеют невысокие доходы. В принципе, экономически — это нулевая примерно операция», — считает Силуанов.

Глава Минфина отметил, что введение прогрессивной шкалы усложнит администрирование налога и ухудшит его собираемость. Кроме того, по его мнению, в течение нескольких ближайших лет менять условия по НДФЛ также нецелесообразно.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что конкретные цифры по плоской шкале налогов будут проработаны правительством. «Когда-нибудь, может, и вернемся к вопросу прогрессивной шкалы, но в ближайшие годы этого не будет», — сказал Медведев и добавил, что если повышение ставки подоходного налога на физических лиц и будет, то оно будет незначительным.

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