Приговор пожизненно осужденному российскому военному остался без изменений
Гюмри, Армения, 19 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Апелляционный суд Армении оставил без изменений приговор российскому военнослужащему Валерию Пермякову, который судом первой инстанции был приговорен к пожизненному заключению за убийство семьи Аветисян.
Согласно приговору судьи Мгера Аграманяна, который был обнародован сегодня, 19 декабря, жалобы представителей правопреемников потерпевшей стороны были отклонены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Апелляционный суд обратились адвокат Валерия Пермякова Эдуард Агаджанян и представители правопреемников потерпевших.
Агаджанян оспаривал вердикт суда по части незаконного пересечения границы, а представители правопреемников потерпевших считают, что преступление раскрыто частично, так как Пермяков, по их мнению, действовал не один. В другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.
В результате Валерий Пермяков отказался от жалобы и заявил о нежелании присутствовать на суде.
12 января 2015 года в Гюмри были убиты шестеро членов семьи Аветисянов — Сережа и Асмик, их дочь Аида, сын Армен, невестка Араксия и 2-летняя внучка Асмик. Из всей семьи выжил лишь полугодовалый Сережа Аветисян, которого правоохранители обнаружили с тяжелыми колото-режущими ранениями грудной клетки. Серёжа скончался через несколько недель в больнице. Основным подозреваемым в совершении преступления был военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Павлович Пермяков, который еще до происшествия сбежал из воинской части. Той же ночью российские пограничники задержали подозреваемого в преступлении Пермякова на армяно-турецкой границе, а затем передали представителям 102-й российской военной базы.
23 августа суд общей юрисдикции Ширакйской области Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению.
Ранее российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к 10 годам заключения, признав его виновным в дезертирстве с оружием.
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До сих пор открытым остается вопрос о том, где будет отбывать наказание российский военнослужащий. По мнению армянских прокуроров, озвученного в суде, Пермяков должен отбывать наказание в Армении.
Однако Пермяков находится под российской юрисдикцией, содержится на российской военной базе, суд над ним проходил также на российской военной базе, и по конституции России он не может быть выдан другому государству.
Согласно 61 статье Основного закона России, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.