Гюмри, Армения, 19 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Апелляционный суд Армении оставил без изменений приговор российскому военнослужащему Валерию Пермякову, который судом первой инстанции был приговорен к пожизненному заключению за убийство семьи Аветисян.

Photolure Валерий Пермяков

Согласно приговору судьи Мгера Аграманяна, который был обнародован сегодня, 19 декабря, жалобы представителей правопреемников потерпевшей стороны были отклонены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Апелляционный суд обратились адвокат Валерия Пермякова Эдуард Агаджанян и представители правопреемников потерпевших.

Агаджанян оспаривал вердикт суда по части незаконного пересечения границы, а представители правопреемников потерпевших считают, что преступление раскрыто частично, так как Пермяков, по их мнению, действовал не один. В другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.

В результате Валерий Пермяков отказался от жалобы и заявил о нежелании присутствовать на суде.

12 января 2015 года в Гюмри были убиты шестеро членов семьи Аветисянов — Сережа и Асмик, их дочь Аида, сын Армен, невестка Араксия и 2-летняя внучка Асмик. Из всей семьи выжил лишь полугодовалый Сережа Аветисян, которого правоохранители обнаружили с тяжелыми колото-режущими ранениями грудной клетки. Серёжа скончался через несколько недель в больнице. Основным подозреваемым в совершении преступления был военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Павлович Пермяков, который еще до происшествия сбежал из воинской части. Той же ночью российские пограничники задержали подозреваемого в преступлении Пермякова на армяно-турецкой границе, а затем передали представителям 102-й российской военной базы.

23 августа суд общей юрисдикции Ширакйской области Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению.

Ранее российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к 10 годам заключения, признав его виновным в дезертирстве с оружием.

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До сих пор открытым остается вопрос о том, где будет отбывать наказание российский военнослужащий. По мнению армянских прокуроров, озвученного в суде, Пермяков должен отбывать наказание в Армении.

Однако Пермяков находится под российской юрисдикцией, содержится на российской военной базе, суд над ним проходил также на российской военной базе, и по конституции России он не может быть выдан другому государству.

Согласно 61 статье Основного закона России, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.