Челябинск, 19 декабря, 2016, 12:03 — ИА Регнум. На Ашинском металлургическом заводе проводится проверка обстоятельств ЧП, ставшего причиной гибели рабочего и получения тяжелых травм еще одним сотрудником. Об этом 19 декабря сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Ход проверки взят на контроль начальником следственного управления. По предварительной информации, в связи с неисправностью системы охлаждения одной из плавильных печей в нее попала вода, что привело к взрыву. В результате двое рабочих получили травмы, ставшие для одного из них смертельными. Второй пострадавший госпитализирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел утром 19 декабря на территории электросталеплавильного цеха № 2, когда рабочие поднялись на смотровую площадку. Сотрудники Ашинского метзавода должны были оценить масштаб работы по устранению неполадки в системе охлаждения плавильной печи.