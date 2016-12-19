Алеппо, Сирия, 19 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Алеппо возобновилась эвакуация мирных жителей, а также боевиков, сложивших оружие, и членов их семей из восточных районов Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным агентства, восточный Алеппо покинули около 400 боевиков и членов их семей. В настоящее время город покидают автобусы и машины скорой помощи.

Волонтеры отмечают, что в Алеппо прибыли около 20 автобусов для эвакуации мирных жителей. Город покинули от 1,2 до 1,3 тыс. человек, сообщает AFP.

По данным чиновников «Красного Креста», город покинули пять автобусов и одна машина скорой помощи.

Напомним, о завершении операции по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил еще 16 декабря. Однако разрозненные группы боевиков продолжали покидать Алеппо, кроме того, в городских кварталах проходят операции по ликвидации отдельных не пожелавших уйти террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Совете Безопасности ООН после более чем трехчасовой дискуссии была согласована резолюция по отправке наблюдателей в Алеппо. Компромиссный вариант текста составленный на основе предложенных Францией и Россией проектов резолюций российский представитель в ООН Виталий Чуркин оценил положительно.