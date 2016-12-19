Хельсинки, 19 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Граждане России стали самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии. Количество ночевок туристов из РФ в финских гостиницах в октябре этого года составило 34 тысячи (+0,2% к прошлогоднему показателю). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 декабря, об этом свидетельствуют данные Статистического центра Финляндии.

bhossfeld Палатка туриста

Вторую позицию среди иностранных туристов занимают шведы — 33 тысячи ночёвок. Немецкие туристы сохраняют за собой третье место (25 тысяч ночёвок). Стоит отметить, что в октябре резко увеличился турпоток из Китая — на 41%. На долю китайских туристов было записано 15 тысяч ночёвок.

В целом за отчётный месяц число иностранных туристов в финских гостиницах увеличилось на 1,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу финской стороны, на новогодние праздники турпоток из России вырастет на 27% по сравнению с прошлым годом. В приграничных Лаппеенранте и Иматре прогнозируется рост на 36% относительно показателей прошлого новогоднего периода.

Напомним, что в связи с колебанием валют и введением санкций в 2014 году количество приезжающих в Финляндию российских туристов резко сократилось. По данным финской стороны, падение российского турпотока составило 58%.

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