Вашингтон, 19 декабря, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, комментируя обвинения Вашингтона в адрес российского руководства, которое якобы санкционировало «хакерские атаки» на предвыборный штаб экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, заявил, что уверен в существовании российской киберагрессии. Американская сторона должна делать то же самое — проводить хакерские атаки против русских. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

Goodfon.ru Паутина

«Я не сомневаюсь, что русские взламывают нас. И я надеюсь, что мы совершаем некоторые атаки там», — сказал Киссинджер.

По мнению Киссинджера, так поступает «каждая разведслужба». Он высказался и по поводу президента России Владимира Путина, сравнив его с героем романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.

«Он холодный калькулятор национального интереса России, как он его понимает, и который, он считает, вероятно правильно, имеет несколько уникальных особенностей, — сказал он. — Для него вопрос идентичности России весьма важен».

Напомним, несколько дней назад NBC News сообщил, что в кибератаках на предвыборный штаб Демократической партии во время выборов президента США замешано российское руководство.

«Представители американских спецслужб с «высокой долей уверенности» полагают, что российский президент Владимир Путин был лично вовлечён в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в США», — сообщил телеканал.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что разделяет эту точку зрения и считает, что в этом замешан избранный президент США Дональд Трамп.

16 декабря президент США Барак Обама заявил, что нужно принять меры в отношении России. «Я считаю, что мы, несомненно, должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры», — сказал он.