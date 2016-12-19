Мурманск, 19 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Корпоратив сотрудников апатитской психбольницы закончился дракой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, последствия одного из праздников пришлось ликвидировать трём нарядам ППС, двум нарядам ГИБДД и наряду Росгвардии.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«Всего в «спецоперации», по нашим подсчётам, принимали участие не меньше пятнадцати патрульных, — сообщает портал местных новостей «ХибИнформБюро». — Под одной крышей встретились сотрудники Мурманской областной психиатрической больницы, собравшиеся по случаю предстоящего Нового года, а также четыре сестры, отмечавшие здесь же день рождения одной из них».

Очевидцы инцидента рассказали, что «градус напряжённости между двумя компаниями рос медленно, но неумолимо».

«Сначала кому-то не понравилась песня, которую попросили включить «конкуренты», потом кто-то «не так» на кого-то посмотрел, потом кто-то «не то» кому-то сказал, — сообщили журналистам. — Затем медики — то ли случайно, то ли намеренно — проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы. А вместе с лопнувшим шариком заодно лопнули и последние скрепы, позволявшие сохранить пусть хрупкий, но всё-таки мир».

В итоге сотрудники психбольницы оказались «повержены» компанией именинницы, досталось и стражам порядка. Нарушительниц порядка сначала доставили в опорный пункт полиции на улице Победы, а затем — в дежурную часть МО МВД «Апатитский».