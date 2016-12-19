Санкт-Петербург, 19 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Пожилой мужчина скончался в Ленинградской области после того, как поздно вечером таксист привез его из Санкт-Петербурга по неверному адресу и высадил. Об обстоятельствах трагедии корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 декабря родственники покойного.

Kirov-portal.ru Такси

77-летний Лев Гридюшко сел в такси, вызванное с помощью одной из диспетчерских служб, вечером 15 декабря на 2-й Комсомольской улице после посещения поликлиники. Машину вызывала дочь Наталья. В 19:00 она посадила отца в синий Hyundai, оплатила поездку и дала водителю адрес: деревня Иннолово в Ломоносовском районе Ленобласти, Заречная улица.

По словам родственников, в 19:44 таксист передал в диспетчерскую службу информацию о том, что он «выполнил заказ». Однако примерно спустя час Лев Иосифович все еще не был дома, что вызвало панику среди родных. Дочь принялась звонить в диспетчерскую службу такси, однако сотрудники отказались соединять ее с водителем, «бросали трубки» и, по словам женщины, не собирались разыскивать машину, чей номер и марка имелись у них на руках. Не среагировали и в отделе качества компании.

Тогда женщина обратилась в полицию — в отделы №№ 32, 42, а также в Ломоносовский ОМВД. Но даже полицейским в диспетчерской службе предложили «отправить факс» владельцу компании, рассказали родственники. Добиться связи с таксистом удалось лишь на утро, и он отвез полицейских туда, где оставил пенсионера.

Оказалось, что навигатор Yandex невольно «обманул» водителя и указал ему ближайший похожий адрес — Заречную улицу с аналогичным номером дома в соседней деревне Райкузи. Там и обнаружили тело Льва Гридюшко утром 16 декабря. По словам дочери пенсионера, с ней из службы такси так никто и не связался.

Отметим, что сотрудники диспетчерской службы такси объясняли в СМИ, что соединять клиентов с водителями напрямую и давать номера телефонов таксистов им запрещено служебной инструкцией.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Ленобласти, это ведомство ведет проверку по факту случившегося. По предварительным данным, которыми располагают правоохранители, после того, как навигатор направил такси со Львом Гридюшко по неверному адресу, в конце концов «мужчина психанул, вышел из такси и сказал, что сам доберется».

Судя по всему, подобные объяснения предоставил водитель. Таксист будет опрошен следователями сегодня, 19 декабря. Кроме того, не исключено, что СК опросит диспетчеров или руководителей компании.

Тело пожилого человека не имело признаков насильственной смерти. Ее причину должна установить судебно-медицинская экспертиза, назначенная на 19 декабря. Среди возможных причин называют как переохлаждение, так и проблемы с сердцем.

«Следователями принимаются меры к установлению условий оказания потерпевшему услуг такси, а также конкретные обстоятельства его нахождения в автомобиле, в том числе — причины выхода пассажира из автомобиля», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

По результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела пожилого человека может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.