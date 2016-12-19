Великий Новгород, 19 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 18 декабря прошёл митинг в поддержку первичной профсоюзной организации, образованной в новгородском распределительном центре ЗАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Эта акция стала уже четвёртой с сентября нынешнего года, когда председатель профсоюзной «первички» Алексей Суриков при поддержке новгородского Росхимпрофсоюза и регионального отделения партии «Союз труда» впервые вышел на пикет к зданию новгородского офиса «Тандер» против давления работодателя на профсоюз и его членов.

Marketopic.ru Магазин «Магнит»

Повторный пикет состоялся в октябре, уже в центре Великого Новгорода, а на митинг в ноябре вышли не только представители Росхимпрофсоюза и «Союза труда», но также представители КПРФ, ЛДПР и «Другой России».

Теперь к акции в поддержку профсоюза на «Магните» присоединилось ещё и новгородское отделение «Справедливой России». Митинг в Великом Новгороде собрал около 40 человек, протест также поддержали в Псковской области: 18 декабря пикеты в поддержку новгородцев состоялись в Пскове и Великих Луках.

«Нам известно, насколько сложно создать профсоюзную организацию в торговых сетях. Наши товарищи, ведущие такую работу, очень часто сталкиваются с сильным административным и дисциплинарным давлением. Организация, которая недавно образовалась в Великом Новгороде в сети «Магнит», ощутила такое давление сразу», — подчеркнула председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Молодёжный совет Псковского областного совета профсоюзов ещё в ноябре присоединился к требованию новгородских активистов в адрес руководства новгородской сети «Магнит» прекратить антипрофсоюзную политику, но реакции со стороны органов государственной власти и администрации торгового предприятия не последовало: работодатель продолжает избегать контактов с профсоюзной стороной. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM лидер новгородского регионального отделения Росхимпрофсоюза и партии «Союз труда» Сергей Ян, в настоящее время уволенному с работы Алексею Сурикову помогают отстоять свои права в суде и восстановиться в должности, а пока идёт судебный процесс — проводят акции солидарности с профсоюзом.

По итогам митинга 20 ноября была принята резолюция к губернатору Новгородской области Сергею Митину, главному федеральному инспектору по Новгородской области Вадиму Непряхину и генеральному директору ЗАО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») Сергею Галицкому. Теперь протестующие обратились к президенту России Владимиру Путину, так как требования по признанию профсоюзной организации, образованной в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами РФ и конвенциями Международной организации труда, не были выполнены.