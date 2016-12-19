Вашингтон, 19 декабря, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В США названы десять картин, составивших шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Наряду с большими голливудскими картинами в список попала и анимационная лента «Кубо: Легенда о самурае», выпущенная компанией Laika Entertainment, сообщает The Hollywood Reporter Russia.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Среди претендентов — пять картин студии Диснея и ее подразделений. Это фантастический фильм «Первый мститель: Противостояние», экранизация истории о Маугли «Книга джунглей», супергеройский боевик «Доктор Стрэндж», семейная приключенческая лента лента «Большой и добрый великан», а также новый фильм знаменитой космической саги «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории».

Кроме того, в шорт-лист вошли фильмы «Глубоководный горизонт», «Пассажиры», «Прибытие» и «Фантастические твари и где они обитают». Пятерка картин-финалистов будет выбрана членами американской киноакадемии 7 января 2017 года. Для этого участники комитета по визуальным эффектам просмотрят отрывки из каждого фильма длительностью 10 минут.

24 января будут объявлены номинанты на «Оскар-2017», а вручение престижной награды состоится 24 февраля 2017 года. Ведущим 89-й церемонии награждения станет Джимми Киммел.