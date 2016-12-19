Москва, 19 декабря, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Ожидать следующего снижения ключевой процентной ставки в РФ можно не ранее первого полугодия 2017 года при сохранении в этот период цен на нефть не ниже 40 долларов за баррель и структурных ограничений развития российской экономики. Об этом 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, резкое улучшение внешней конъюнктуры ускорит темпы снижения ключевой процентной ставки в РФ.

«Сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики в РФ и спрос российских экспортеров на рубли для уплаты налогов должны поддержать рубль на этой неделе. Сегодня доллар может снизиться до 61,5 рубля, а евро — до 64,5 рубля», — добавил Кочергин.

Напомним, что 16 декабря Банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 10%. Как ранее заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, подобное решение регулятора по ставке ожидалось рынком. На этом фоне рубль демонстрирует умеренно-позитивную динамику. За последний месяц доллар подешевел более чем на 4 рубля.