Симферополь, 19 декабря, 2016, 11:38 — ИА Регнум. На морских и сухопутных участках Крымского моста сформировано 200 из 595 запланированных проектом опор, говорится в сообщении информационного центра проекта «Крымский мост».

Kerch-most.ru Керченский пролив

По его данным, три четверти из установленных опор — это опоры автодорожной части проекта. Работы выполняются с заделом, что позволяет строителям планировать начало асфальтирования проезжей части уже на вторую половину 2017 года», — говорится в сообщении.

Двухсотой по счёту опорой стала опора № 84 автодорожного моста, расположенная у западной оконечности Тузлинской косы. В её фундаменте восемь наклонных трубосвай, погружённых на глубину 67 метров. На устройство одной опоры требуется 560 кубометров гидротехнического бетона и около 130 тонн арматурной стали.

Строители планируют в 2017 году сформировать все опоры автодорожного моста и начать асфальтобетонные работы по некоторым участкам мостового полотна на суше. Также планируется закончить работы по сооружению фарватерных опор в судоходной части Керченского пролива.

24 октября была установлена первая плита автодорожной части Крымского моста, который будет самым протяженным в России — его длина составит 19 км.

Мост будет состоять из 2-х частей: автомобильной на 4 полосы с расчётной скоростью движения на дороге до 120 км/ч и пропускной способностью в 40 000 автомобилей в сутки; железнодорожной на 2 пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки и расчётной скоростью движения для пассажирских поездов в 120 км/ч, для грузовых — 80 км/ч.