Южно-Сахалинск, 19 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. С 2015 года на территории Сахалинской области реализуется пилотный проект «Региональный продукт — «Доступная рыба». Его задача — обеспечение жителей области рыбой по доступной цене за счёт сокращения посредников в движении товара из моря до прилавка. Торговые предприятия-участники проекта устанавливали минимальные отпускные цены и представляли широкий ассортимент, сообщает ИА REGNUM.

jackmac34 Выловленная рыба

Сегодня участниками «Доступной рыбы» стали 366 организаций, из них 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области.

В роли оптово-распределительного центра (ОРЦ) в рамках Проекта выступает компания ООО «Промышленный холод», имеющая холодильные мощности для сохранения продукции. Она также комплектует товары в соответствии с заявками и отпускает в розничную сеть.

«Оборот рыбы и морепродуктов — это очень важная составляющая рыбохозяйственного комплекса, — считает заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров. — Мы должны, с одной стороны, четко понимать, что происходит в этой сфере, с другой — помогать хозяйствующим субъектам, участвуя в распределении потоков. В этом направлении организована работа совместно со Сбербанком, к ней сейчас подключаются другие регионы РФ. Планируется, что на территории Российской Федерации будут созданы такие логистические распределительные пункты. Наша задача — поставлять качественную продукцию, а задача руководителей других субъектов и Сбербанка — организовать центры, через которые рыба с минимальной наценкой и с сохранением качества будет поставляться потребителю».

По данным агентства по рыболовству Сахалинской области, в период с января по декабрь 2016 года в ОРЦ «Промышленный холод» на реализацию от рыбохозяйственных предприятий поступило более 450 тонн рыбной продукции в ассортименте: минтай мороженый по цене от 72 до 65 рублей за 1 кг; треска мороженая от 109 до 80 рублей за 1 кг;камбала мороженая от 82 до 50 рублей за 1 кг; сельдь мороженая от 77 до 30 рублей за 1 кг; навага мороженая от 65 до 40 рублей за 1 кг; горбуша мороженая от 105 до 97 рублей за 1 кг. Кроме того, по социальной цене поставлены для реализации консервов рыбных в ассортименте — 36 832 банок.

«Конечная цена на рыбную продукцию в рамках проекта достигается путем установления существующих условий в договорах поставок в виде фиксации торговых надбавок», — отметила Оксана Седова, начальник управления анализа и мониторинга экономической деятельности РХК агентства по рыболовству Сахалинской области.

«Любое снижение цены — это очень хорошо! — поделился сахалинец Андрей Полозков. — Радует, что свежая недорогая рыба появилась на прилавках в магазинах, благодаря усилиям местной власти. Главное, чтобы за ценовой политикой этих магазинов-участников проекта следили и не давали им возможности увеличивать стоимость продукции за счет бренда «Доступная рыба».

По данным агентства по рыболовству Сахалинской области, рыбопромышленные компании островного региона заключили договоры с торговыми организациями г. Южно-Сахалинска, Углегорского, Александровск-Сахалинского, Долинского, Макаровского, Охинского, Южно-Курильского, Курильского, Поронайского районов на поставку рыбы и рыбной продукции. На сегодняшний день формируется график поставок на 2017 год.