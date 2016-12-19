Таллин, 19 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. За счет повышения акциза на слабоалкогольные напитки можно снизить доступность алкоголя для детей и сократить его употребление детьми, поскольку они начинают употреблять алкоголь преимущественно с пива, сидра и других подобных алкогольных напитков. Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 декабря, сообщили в Министерстве социальных дел Эстонии со ссылкой на итоги анализа алкогольной политики страны, подготовленного по заказу министерства.

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В Минсоцдел Эстонии также сообщили, что прежние повышения акцизных ставок оказывали существенное положительное воздействие на здоровье и качество жизни людей и не привели к заметным отрицательным последствиям, таким как, например, рост нелегальной торговли алкоголем или сокращение туризма (имеется в виду так называемый «алкогольный туризм — посещение Эстонии финнами для массовых закупок алкогольной продукции).

Среди причин необходимости повышения акцизов названа разница в акцизной ставке между слабым и крепким алкоголем, которая, по мнению авторов анализа, создала необоснованно низкую ставку акциза не слабоалкогольные напитки, и потому слабый алкоголь в отношении доходов подешевел. Кроме того, проводившиеся повышения акциза оказывали значительное влияние на цену крепкого алкоголя и сокращение его потребления, в то время как в потреблении слабого алкоголя аналогичного сокращения не произошло.

Напомним, повышение в Эстонии акцизов на алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо и электроэнергию утверждено соответствующим законом в июне 2015 года, теперь предлагается его дополнить. Кроме того, в 2017 году в Эстонии впервые будет введен так называемый «сахарный налог» на прохладительные напитки с целью стимулирования уменьшения потребления продуктов с высоким содержанием сахара.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дополнительное повышение акциза на содержащие алкоголь напитки даст в 2017 году госбюджету Эстонии дополнительно 25 млн евро, в 2018 году — 58 млн евро, в 2019 году — до 65 млн, а в 2020 году — 71 млн евро. Однако в 2018 году на выполнение новых социальных обязательств понадобится дополнительно 120 млн евро и в 2019 году — 132 млн евро.