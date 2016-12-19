Пекин, 19 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Результаты исследования британской компании Insight Engineers привели к оживленной дискуссии в китайском сегменте сети Интернет. Исследование показало, что китаянки тратят на пластическую хирургию в два раза больше денег, чем европейки или американки.

Alyn Китаянка

В ходе исследования было установлено, что жительницы Китая тратят на пластические операции около 581 юаней в месяц, что более чем в два раза превышает средний мировой показатель, который составляет 254 юаня. На втором месте расположились жительницы Южной Кореи, которые тратят, в среднем, 399 юаней.

Пластический хирург Шанхайской больницы при Университете транспорта КНР Ван Даньжу отметил, что с каждым годом все больше китаянок проявляют интерес к целому ряду пластических операций. Абсолютное большинство операций, которые делают китаянки, нацелены на то, чтобы стать красивее, а не моложе, поэтому и средний возраст пациенток в Китае значительно ниже, чем в других странах.

В исследовании также упоминается, что 74% опрошенных связывают красоту непосредственно с внешностью, пишет «Сина синьвэнь».

В опросе компании Insight Engineers приняли участие 7700 женщин, воспользовавшихся услугами пластических хирургов, из 16 стран в возрасте от 18 до 65 лет. Большинство опрошенных китаянок проживают в престижных районах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу. По состоянию на 2016 г. Китай занимает 3 место в мире по величине рынка пластической хирургии после США и Бразилии.