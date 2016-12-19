Берлин, 19 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В минувшие выходные в Германии забили около 30 тыс. индюков и уток после того, как новые вспышки птичьего гриппа были обнаружены на двух птицефермах, сообщает 19 декабря Reuters.

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Около 21 тыс. 600 индюков было забито на птицеферме города Зост в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 9 тыс. 500 уток забили на ферме коммуны Мёзер, расположенной в земле Саксония-Анхальт. На обеих фермах обнаружили высоковирулентный штамм вируса H5N8.

Напомним, за последние несколько недель в Германии нашли около 540 диких птиц, погибших от вируса H5N8. Пока на немецких птицефермах зафиксировано несколько вспышек птичьего гриппа. Правительство ввело более строгие санитарные требования для предотвращения распространения вируса.