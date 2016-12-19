Якутск, 19 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Бортовые самописцы самолета Ил-18, обнаруженные на месте ЧП в Якутии, в ближайшее время будут отправлены в лабораторию для обследования. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Talks.su Черный ящик самолета

«На месте аварийной посадки Ил-18 работает специальная комиссия Минобороны России, — отмечается в сообщении. — Специалисты демонтировали и извлекли бортовые самописцы для доставки в специализированную лабораторию и проведения их обследования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный самолет Ил-18, вылетевший из Екатеринбурга, потерпел крушение 19 декабря 2016 г. в Якутии. Инцидент произошел в 27 км от посёлка Тикси в Булунском районе.

Все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа выжили, 16 человек получили серьезные травмы.

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