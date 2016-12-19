Москва, 19 декабря, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В уходящем 2016 году положение дел в области уровня жизни основной части населения России изменилось к худшему (60%). 30% граждан считают, что ничего не изменилось. И лишь 5% наблюдали положительные изменения. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

54% граждан считают, что снизилась возможность хорошо зарабатывать. Кроме того, ухудшилось положение дел в области справедливости в распределении материальных благ (45%).

По мнению большинства опрошенных положение дел не изменилось в области работы образовательных учреждений (52%). в области работы полиции и других правоохранительных органов (56%), в области работы больниц, поликлиник (45%), а 40% респондентов заявили, что медучреждения стали работать хуже.

Также 62% жителей России не заметили никаких изменений в лучшую сторону в деятельности в телевидения, радио, печатных средств массовой информации.

Опрос проведен 9 — 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.