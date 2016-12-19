Москва, 19 декабря, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на том, чтобы приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и продавать ее в маленьких емкостях в случае реализации в аптеках, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Vrbiz.ru Настойка боярышника

Необходимо на настойку боярышника поднять акцизы, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»), комментируя инцидент с отравлением настойкой «Боярышник», содержащей метиловый спирт, в Иркутске. «Если эта продукция продается в аптеках,

продавать в маленьких емкостях (10−15 мл, а не по 100−150 мл)», — считает парламентарий.

«Все эти меры — акцизы, запрет продажи в «алкоматах» и рекламы в соцсетях — не являются абсолютными, меры с алкоголизмом, с пьянством должны вестись комплексно», — полагает он.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 35−50 лет поступали в медучреждения в течение субботы и воскресенья. По предварительным данным все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник», на этикетке которого было размещено предупреждение о запрещении внутреннего применения. Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол