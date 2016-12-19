Якутск, 19 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. 38 пострадавших при жёсткой посадке самолёта Ил-18 уже доставлены в центральную больницу Булунского района, все пассажиры и члены экипажа живы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

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По словам заместителя министра здравоохранения Людмила Вербицкой, у пострадавших при аварийной посадке людей черепно-мозговые травмы и множественные переломы. Запас крови и лекарственные препараты в больнице есть. На помощь врачам в Тикси из Якутска вылетела бригада травмотологов. Идёт эвакуация пострадавших в больницы Якутска, при необходимости пациенты будут переведены в федеральные клиники.

По информации главврача Булунской ЦРБ Аллы Андреевой, четверо пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, остальные 34 — в тяжёлом.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной жесткой посадки самолёта Ил-18, на котором летели в Тикси военнослужащие, мог стать сильный боковой порывистый ветер. Такую предварительную причину инцидента с самолетом Минобороны РФ назвала комиссия. По прогнозам, в течение 2−3 дней погода будет только ухудшаться.

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