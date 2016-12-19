Таллин, 19 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Утром 18 декабря финская служба движения судов предотвратила серьезную экологическую катастрофу. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на сообщения Postimees.

Финский залив на карте

По данным СМИ, опасная ситуация сложилась в Финском заливе около 6:00, когда почти 150-метровый либерийский танкер, в соответствии с правилами морского движения уступал дорогу более крупному, более чем 240-метровому греческому танкеру. Греческое судно однако неожиданно подалось левее, в сторону второго танкера.

Финский диспетчерский центр службы движения судов вмешался в ситуацию и дал указания греческому танкеру остановить движение налево. Расстояние между танкерами составляло всего несколько сот метров в тот момент, когда они разошлись в море. По словам начальника Центра Пекка Хильтунена, расстояние было очень маленьким и избежать столкновения удалось в последний момент.

В последний раз разлив нефти в Балтийском море был зафиксирован осенью 2014 года — эстонский танкер «Керту», который шёл в Финляндию под мальтийским флагом, сел на мель у Стокгольмского архипелага и получил повреждения корпуса. В результате ЧП в море вытекла нефть. Объем вытекшей массы составил пару сотен тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 сентября 2012 года возле острова Аэгна в Таллинском заливе сел на мель танкер Kyeema Spirit под флагом Багамских островов, который был выведен на глубокую воду усилиями буксиров день спустя. Угрозы загрязнения окружающей морской среды удалось избежать — на время спасательной операции было установлено очистительное сооружение, а за ситуацией наблюдали корабли пограничной охраны PVL 101 Kindral Kurvits и PVL 202 Kati.