Южно-Сахалинск, 19 декабря, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В 2016 году рыбохозяйственники Сахалина получили государственную поддержку на сумму 493 млн рублей. Из них 25,8 млн рублей направлено 13 предприятиям, развивающим аквакультуру. Еще три хозяйствующих субъекта, занимающиеся модернизацией производств, воспользовались правом на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, лизинговым платежам в сумме 159,7 млн рублей.

Жорж-Пьер Сёра. Рыбаки. 1883

С 2014 года на территории Сахалинской области действует государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014−2020 годы». Основная часть средств, предусмотренная в рамках реализации программных мероприятий, направлена на оказание государственной поддержки предприятиям отрасли.

Поддержали власти и производство товарной продукции, в том числе консервов, на 7 млн рублей. А в связи с межотраслевой деятельностью АО «Сахалинлизингфлот» для реализации программы развития (приобретение оборудования не только для рыбаков, но и для предприятий торговли и с/х), произведена докапитализация на сумму 300 млн рублей.

«Оказание государственной поддержки стимулирует развитие бизнеса в части модернизации, способствует расширению производств и ассортимента выпускаемой продукции, а также обеспечивает рост инвестиционной активности, — отметила начальник управления анализа и мониторинга экономической деятельности РХК агентства по рыболовству Сахалинской области Оксана Седова. — Инвестиции в­ основной капитал (без малого бизнеса) составили за 9 месяцев 2016 года более 3 млрд рублей (эта сумма более чем на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году). Расширение производств, приобретение флота позволяют увеличить число налоговых поступлений и количество рабочих мест. За 9 месяцев 2016 года в бюджет области предприятия выплатили налогов на сумму 2,6 млрд рублей».