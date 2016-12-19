Москва, 19 декабря, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Москве на Измайловском шоссе произошло ДТП с участием инкассаторского авто марки Mercedes и автомобиля Nissan. Об этом «Агентству Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Dgeise Инкассаторский бронеавтомобиль «Росинкас» (Volkswagen Crafter)

Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в районе дома 76.

«Инкассаторский автомобиль марки Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Nissan, — говорится в сообщении. — В результате аварии пострадал один человек, он был госпитализирован».

В настоящее время выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.