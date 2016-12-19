Санкт-Петербург, 19 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Среднемесячная начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге, по итогам 10 месяцев 2016 года, составила 47 052 рублей, увеличившись на 10,2% к аналогичному периоду 2015 года. Однако реальные денежные доходы петербуржцев, с учетом роста цен и тарифов, сократились за тот же период на 3,8%. Об этом сообщили 19 декабря в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ссылаясь на данные Петростата.

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Как отмечается, денежные доходы в расчете на душу населения в октябре 2016 года составили выросли на 2,6% по отношению к сентябрю 2016 года, потребительские расходы в расчете на душу населения увеличились на 1,1% по сравнению с предшествующим месяцем.

Индекс потребительских цен по Санкт-Петербургу с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года вырос на 5%.

«Уровень зарегистрированной безработицы в Санкт-Петербурге — 0,4% к численности экономически активного населения», — сообщили в экономическом ведомстве Смольного.