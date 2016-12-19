Омск, 19 декабря, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Правление Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области утвердило тарифы для Омска на водоснабжение и водоотведение на 2017 год.

bykst Вода

Как сообщили ИА REGNUM в РЭК, стоимость воды для населения изменится «в рамках установленных для региона ограничений». С 1 января тариф на питьевую воду для населения останется на уровне текущего (14,63 руб./куб. м), а уже с 1 июля — вырастет на 4,5% (на 66 копеек за кубометр) и составит 15,29 руб./куб. м.

Что касается водоотведения, его стоимость для населения в первом полугодии также не изменится и составит 17,85 руб./куб. м. А с 1 июля кубометр стоков будет стоить дороже на 4,5% (на 81 копейку — 18,66 руб./куб. м). «Рост тарифов связан с учетом показателей инфляции, а также с ежегодным снижением объемов отпуска питьевой воды», — говорится в сообщении РЭК.

Добавим, средний рост тарифов на все коммунальные услуги по региону не должен превышать 4,5%. Средние индексы для каждого региона на 2017 год утвердило правительство РФ.

В РЭК привели пример, что после повышения тарифов во втором полугодии условная семья, у которой стоит счетчик на холодную воду и тратится примерно 10 кубометров питьевой воды в месяц, заплатит за обе услуги (водоснабжения и водоотведения) на 15 рублей больше.

Поставщиком воды в Омске является ОАО «ОмскВодоканал». Количество потребителей — 1 059 312 человек. Отпуск питьевой воды в тарифе текущего года составил 105 437,0 тыс. куб. м.