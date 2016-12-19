Москва, 19 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Генеральный продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ищет новую работу. Об этом сообщил известный российский комментатор Василий Уткин на своей странице в соцсети Twitter.

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«Знакомая ищет работу, — написал Уткин. — Лучшая по презентациям! Рекомендую».

К своему сообщению комментатор прикрепил фотографию Тины Канделаки.

Напомним, телеканал «Матч ТВ» появился в эфире в ноябре 2015 года.