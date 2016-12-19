Чебоксары, 19 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Чувашии согласовало продажу государственного имущества республики, которое находится на праве хозяйственного ведения государственного унитарного предприятия «Чувашгаз» республиканского Минстроя. В перечень имущества вошло десять производственно-технологических комплексов (газораспределительные сети и сооружения) общей рыночной стоимостью 1,451 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал 16 декабря премьер-министр Чувашии Иван Моторин — документ опубликован на официальном портале органов власти сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Минстрой Чувашии

В перечень имущества входят десять объектов — это газораспределительные сети и сооружения, зарегистрированные в семи муниципалитетах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатырском, Канашском, Шумерлинском, Янтиковском и Чебоксарском районах. В каждом муниципалитете согласована продажа по одному производственно-технологическому комплексу — исключение составил Чебоксарский район, где таких объектов четыре.

Общая протяжённость газораспределительных сетей, согласованных к продаже, превышает 1,06 тыс. погонных км (1 060 942,99 погонных метров). Общая площадь сетей составляет более 3181 кв. метров. Они построены в 1959—2000 годах.

Рыночная стоимость объектов с учётом НДС определена в сумме почти 1,451 млрд рублей. Из них самый дорогой объект зарегистрирован в Чебоксарах: его стоимость превышает 638,2 млн рублей. Это газораспределительные сети и сооружения от газораспределительных станций АГРС-АБК-160 и АГРС-4 г. Чебоксары до д. Сятракасы, п. Кугеси в Чебоксарском районе. Данные сети введены в эксплуатацию в 1959—1998 годах, их протяжённость превышает 560 погонных км.

Второй по дороговизне производственно-технологический комплекс — 25,26 погонных км газораспределительные сети и сооружения от станции ТЭЦ-2 в Чебоксарском районе до ТЭЦ-2 в Чебоксарах, оценённые в 248,5 млн рублей. Они введены в эксплуатацию в 1991—1998 годах. Ещё два дорогостоящих объекта — 94,4 погонных км газораспределительных сетей, зарегистрированных в Новочебоксарске и протянутых до Чебоксарского района (рыночная стоимость более 103 млн рублей), более 115,3 км сетей в Алатыре и Алатырском районе (рыночная стоимость около 142,2 млн рублей).

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», на 1 октября 2016 года просроченная задолженность потребителей за поставленный природный газ в целом по Чувашии составляла 1,526 млрд рублей. Долги возросли на 548 млн рублей (или 56%).