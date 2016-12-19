Махачкала, 19 декабря, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Дагестане намерены разработать проект строительства тоннеля под Буйнакским перевалом — одного из наиболее опасных участков автодороги от Махачкалы в Буйнакск и далее в горные районы республики. Проект будет представлен на экспертизу в Москве в 2017 году, сообщили ИА REGNUM 19 декабря в пресс-службе Дагавтодора.

tresdetres Тоннель

По данным дорожного ведомства, этот участок трассы постоянно требует контроля, там часто происходят аварии и идут оползневые процессы. Строительство тоннеля под ней позволит сократить протяженность участка от 9 до 3,8 км, а время прохождения сократится от 20 до 2,5 минут. По этому участку ежедневно проходит более шесть тысяч автомобилей. Строительство планируется провести по федеральным госпрограммам.

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Самый длинный в России тоннель построен в Дагестане

Отметим, Махачкалу и Буйнакск с горными районами республики соединяет еще один тоннель — Гимринский. Это самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4303 метров и с пропускной способностью в четыре тысячи автомобилей в час. Он соединяет Буйнакск и село Гимры, а также равнинную часть Дагестана с девятью горными районами. В середине 2000-х на капитальный ремонт тоннеля потратили 1,7 млрд рублей.