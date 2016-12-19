Москва, 19 декабря, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара США снизился к рублю на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи 19 декабря.

Brett_Hondow Доллары

По состоянию на 10:02 мск, доллар США опустился к рублю на 17 копеек и составил 61,91 рубля. Курс евро, напротив, поднялся на одну копейку до отметки 64,85 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова сообщила, что рубль сохраняет умеренно оптимистичный настрой. Котировки пары USD/RUB в консолидируются в районе уровня 61,60. Некоторую поддержку российская валюта получает со стороны цен на нефть.